Olay, Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir otelde ailesiyle tatil yapan Rusya uyruklu K.M. (9), annesiyle birlikte girdiği denizde bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çocuğun suya batıp çıktığını gören çevredekiler K.M’yi denizden çıkardı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Editör: Can KISA