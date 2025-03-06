Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu ve futbolcular Tonny Vilhena ile Andraz Sporar, TED Alanya Koleji'nde öğrencilerle buluşarak ‘Sahadan Hayata İlham Veren Hikayeler’ başlıklı bir söyleşi düzenledi. Etkinlikte, oyuncular ve teknik direktör, sporun hayata olan etkisini, kariyerlerindeki deneyimlerini ve genç sporculara ilham verecek hikayelerini paylaştı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşinin ardından, Uğurlu, Vilhena ve Sporar’a teşekkür eden öğrenciler, onlara çiçek takdim etti.





Kaynak: Haber Merkezi