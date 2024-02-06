Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Alanyaspor yeni hedefini belirledi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Alanyaspor, bonservisi Nottingham Forest'ta bulunan Güney Koreli forvet Ui-jo Hwang için kulübüyle anlaşmaya vardı.

Haberin detaylarında Alanyaspor, 31 yaşındaki santrfor ile görüşmelerin devam ettiği de yer aldı.

18 MAÇA ÇIKTI

Sezonun ilk yarısını Norwich City'de kiralık geçiren Ui-jo Hwang, Championship ekibiyle 18 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.