AXA Sigorta Efeler Lig’inin 18. haftasında Brand Group Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı bugün evinde ligde tek yenilgisi bulunan Fenerbahçe Parolapara takımını ağırladı. Lig’in en güçlü takımlarından olup şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe Parolapara maçı 3-0 aldı.

Alanya Belediyespor güçlü rakibi karşısında ilk sette dirense de karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Fenerbahçe arayı açtı. Üçüncü sette 7-7’lik eşitliğin ardından 9-2’lik seriyle 9-16 öne geçen Fenerbahçe, skor üstünlüğünü koruduğu seti 19-25 üstün tamamladı ve maçtan 3-0 galip ayrıldı.

22-25, 19-25, 19-25 setlerle tamamlanan maçta Atatürk Spor Salonu yine taraftar grubuyla doluydu. Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, son derece centilmence bir maç olduğunu söyleyerek, tribünlerde destek vermek için yerini alan tüm taraftarlara teşekkür etti.