Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında temsilcimiz Corendon Alanyaspor, İstanbul temsilcisi Kasımpaşa’ya konuk oldu. İlk yarının 28. dakikasında Kasımpaşalı Jackson Porozo’nun kendi kalesine attığı golle öne geçen Turuncu-yeşiili ekip skoru 36. dakikaya kadar koruyabildi. Kasımpaşa, 36. dakikada Gökhan Gül’ün attığı golle durumu 1-1’e getirerek ilk yarının skorunu belirleyen golü attı. Kasımapa, maçın skorunu belirleyen golü ise 59. dakikada Mamadou Fall ile bularak maçı 2-1’lik üstünlükle tamamladı.