Kestelspor’da 3’de 3’lük Show! Deplasmanda Lideri Devirdi Kestelspor’da 3’de 3’lük Show! Deplasmanda Lideri Devirdi

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında temsilcimiz Corendon Alanyaspor, İstanbul temsilcisi Kasımpaşa’ya konuk oldu. İlk yarının 28. dakikasında Kasımpaşalı Jackson Porozo’nun kendi kalesine attığı golle öne geçen Turuncu-yeşiili ekip skoru 36. dakikaya kadar koruyabildi. Kasımpaşa, 36. dakikada Gökhan Gül’ün attığı golle durumu 1-1’e getirerek ilk yarının skorunu belirleyen golü attı. Kasımapa, maçın skorunu belirleyen golü ise 59. dakikada Mamadou Fall ile bularak maçı 2-1’lik üstünlükle tamamladı.