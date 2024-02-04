Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 4. Grup temsilcimiz Armoni Alanya Kestelspor, ligin 18. haftasında Adana temsilcisi Adana 1954 FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 21 oyuncu ile gitmesi gerektiği Adana deplasmanına yetersiz kadrosuyla 18 kişi giden Kestelspor, grupta evinde yenilgisi bulunmayan lider Adana 1954 FK’yi 3-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Kestelspor, ligin 2. yarıya ligin ilk 3 sırasındaki takımları yenerek 3 de 3 yaparak başladı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında mavi-beyazlı temsilcimiz attığı 3 golle galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Goller 62. dakikada Samet Bulut, 86. dakikada Hazarhan Karaca ve 90+8’de Doğukan Efe’den geldi.