Temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 yendi. Temsilcimize galibiyeti getiren golü ise 89 dakikada Joao Novaıs'ten geldi. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Alanyaspor, bu galibiyet ile derin bir nefes aldı.