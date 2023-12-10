Temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 yendi. Temsilcimize galibiyeti getiren golü ise 89 dakikada Joao Novaıs'ten geldi. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Alanyaspor, bu galibiyet ile derin bir nefes aldı.
Alanyaspor'u Rahatlatan Galibiyet
Temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 yendi.
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