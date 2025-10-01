Corendon Alanyaspor Kulübü, sosyal sorumluluk projeleriyle hem miniklerin yüzünü güldürmeye hem de kentle bağlarını güçlendirmeye devam ediyor. Özfa Gıda’nın Bebeto markasıyla iş birliği içinde Hükümet Meydanı’nda düzenlenen “Alanyaspor Çocuk Şenliği” ile çocuklara unutulmaz bir gün yaşatan kulüp, Alanya Vergi Dairesi Müdürü Burak Alp’e gerçekleştirdiği anlamlı ziyaretle de kamu kurumlarıyla olan sıcak ilişkilerini pekiştirdi.

RENKLİ ŞENLİKTE COŞKU DORUKTAYDI

Balon park, yüz boyama, palyaço gösterileri ve çeşitli yarışmalarla renklenen şenlikte, çocuklar gün boyunca doyasıya eğlendi. Etkinliğe katılan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kulübün çocuklara verdiği önemi bir kez daha vurgularken, çocukların Alanyaspor sevgisiyle büyümesinin hem kulüp hem de şehir adına kıymetli olduğunu ifade etti. Etkinliğin sonunda Bebeto Bölge Müdürü ve Özfa Gıda yetkililerine teşekkür plaketi ve Alanyaspor forması takdim edildi. Başkan Yardımcısı Veysi Aladağ ise yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, şenliğin amacının sporu sevdirmek ve çocukların kalbine Alanyaspor sevgisini yerleştirmek olduğunu söyledi.

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜNE ANLAMLI ZİYARET

Etkinliğin ardından Corendon Alanyaspor Kulübü, kent protokolüne yönelik temaslarına da devam etti. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2. Başkan Kamil Köseoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Alanya Vergi Dairesi Müdürü Burak Alp’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Alanyaspor’a verdiği destekten ötürü Müdür Alp’e üzerinde ismi yazılı özel bir forma hediye edildi. Ziyaretin, kulüp ile kamu kurumları arasındaki iş birliğini ve samimi diyaloğu pekiştirme amacı taşıdığı belirtildi.