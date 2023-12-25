Süper Lig’in 2023/24 sezonunda istediği performansı yakalayamayan ve düşme hattında yer alan temsilcimiz Corendon Alanyaspor, son haftalardaki performansı ile çıkış yaşamaya başladı. İstanbulspor ve Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek moral bulan turuncu yeşilliler, galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.

Alanyaspor, rakibini konuk ettiği son 3 lig maçının ikisini kazandı. Samsunspor ise son haftalarda çıkışa geçse de 8 deplasman karşılaşmasında sadece 1 kez kazanabildi.

Saat 17.00'de başlayacak mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

Numanoğlu En Çok Alanyaspor Maçı Yönetti

37 yaşındaki Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, kariyeri boyunca en fazla hakemlik görevi yaptığı takımların başında Alanyaspor geliyor. Numanoğlu, Turuncu-yeşilli takımın toplamda 10 karşılaşmasında görev yaptı. Alanyaspor bu maçlarda toplamda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Numanoğlu en son ligin 11. haftasında Kayserispor-Alanyaspor karşılaşmasını yönetti.