Trendyol Süper Lig'de küme düşme hattından kurtularak üst sıralara tırmanmaya devam eden Corendon Alanyaspor'da yönetim, UEFA tarafından verilen 3 dönem transfer yasağını kaldırdı. Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Antalyaspor, Hatayspor, Ankaragücü, Kayserispor ve Samsunspor ile birlikte 3 dönem transfer yasağı alan Corendon Alanyaspor'un yasağı kaldırması, devre arasında yapılacak olan takviyelerin de önünü açtı. Fas asıllı İspanyol futbolcu Zouhair Feddal'a olan 200 bin Euro borcu kapatarak transfer tahtasını yeniden açan turuncu yeşilli yönetim, devre arası transfer sezonu sona ermeden takıma birkaç takviye yapacak.

CORDOVA GİDİYOR, YENİSİ GELİYOR

Corendon Alanyaspor yönetimi, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Venezuelalı forvet Cordova ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Ligin ilk yarısında beklentilerin uzağında kalan Cordova, ülkesi Venezuela'nın basınında çıkan habere göre; Rusya Premier Ligi ekiplerinden Soçi FK'ya gönderilecek. Alanyaspor forması ile bu sezon 18 maçta forma giyen ve 3 gollük katkı sunan Cordova'nın yerine golcü bir forvet arayışında olan Alanyaspor yönetiminin önümüzdeki günlerde bomba bir transferle taraftarların yüreğine su serpeceği konuşuluyor.

KAYNAK: Yeni Alanya