Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Alanyaspor sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

Alanya Oba Stadı'ndaki maçı kırmızı-beyazlılar, 90+3. dakikada Roman Kvet ve 90+7. dakikada Rey Manaj'ın attığı gollerle 2-1 kazandı.

Akdeniz temsilcisinin tek golü ise 66. dakikada bir dönem Sivasspor forması da giyen Fatih Aksoy'dan geldi.

Bu galibiyetle Sivasspor puanını 13'e yükseltti. Alanyaspor ise 10 puanda kaldı.

Turuncu-yeşilliler ligde gelecek hafta Kayserispor deplasmanına çıkacak. Kırmızı-beyazlılar ise Adana Demirspor'u konuk edecek.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Burak Kapacak’ın ceza sahası dışından sağ ayağının dışıyla çektiği şut az farkla auta gitti.

53. dakikada Richard’ın ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Özdemir, meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

65. dakikada Oğuz Aydın’ın ceza sahası uzak noktasından sert şutunu, kaleci Ali Şaşal iki hamlede kurtardı.

66. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında Aliti’nin şutu kaleci Ali Şaşal’dan sekti, topu önünde bulan Fatih Aksoy meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

69. dakikada ceza sahasına atılan topa hareketlenen Eduarda, rakibini çalımlayıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Eduardo’nun şutunu kaleci Ali Şaşal ayaklarıyla çeldi.

90+3. dakikada sağ kanattan açılan ortada Burak Kapacak topu kafayla penaltı noktasına yakın noktaya indirdi, topun gelişine yarım vole vuran Roman Kvet meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

90+7. dakikada driplingle ceza sahası yayına kadar gelen Emrah Başsan, ceza sahası içi sağ çaprazda Rey Manaj ile topu buluşturdu. Rey Manaj'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2