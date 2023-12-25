Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor sahasında Samsunspor'u konuk etti. Lige istediği gibi başlayamayan ve ateş hattında yer alan iki takım da kazanarak yeni bir sayfa açmayı hedefliyordu. Konya beraberliği, İstanbulspor ve Beşiktaş galibiyetleriyle çıkışa geçen Alanyaspor çok formdaydı.

Alanyaspor'dan 3'te 3!

Kritik mücadeleyi kazanan Alanyaspor oldu ve Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini aldı. Bu galibiyetin ardından ev sahibi ekip puanını 20'ye çıkarırken 11. sırada yer aldı. Samsunspor ise 15 puanda kaldı ve 18. sırada kaldı