Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı.
Alanyaspor, yarın saat 17.00'de Mersin'de Hatayspor ile karşılaşacak.