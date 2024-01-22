Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Temsilcimiz Corendon Alanyaspor, haftanın açılış maçında deplasmanda Atakaş Hatayspor’a konuk oluyor. Yarın saat 17.00’de başlayacak olan karşılaşma Mersin Stadyumu’nda oynanacak. Kritik maçta düdük Emre Kargın’da olacak. Temsilcimiz turuncu-yeşilli ekip, ligin ilk yarısında Hatayspor ile kendi evinde 0-0 beraber kaldı.

Kargın, kariyeri boyunca Alanyaspor’un maçlarında görev yapmamışken ev sahibi Hatayspor’un ise sadece 1 maçını yönetmiştir. Hatayspor o karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ: