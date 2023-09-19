Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında 24 Eylül Pazar günü saat 20.00’de Alanya Oba Stadyumu’nda oynayacağı Fenerbahçe maçı biletleri yarın saat 11.00’de satışa sunulacak.

Bilet satışları Corendon Alanyaspor Kulübü Passolig Ofisi, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden yapılacak. Ayrıca maç günü bilet satın alacak taraftarlar için stadyum passolig ofis gişeleri açık olacak. 7 yaş ve üzeri için Passolig kartı ve e-bilet zorunlu olurken, 7 yaş altı çocuklar ise aileleriyle birlikte stadyumda maç izleyebilecek.

Bilet detaylarını öğrenmek için; 'Koltuk' yazıp, 'boşluk' bırakıp, TCKN'nizi yazarak 6033'e SMS gönderebilirsiniz.

Bilet fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:

Corendon Airlines Maraton Tribünü 750 TL

Corendon Airlines Kuzey Kale Arkası Tribünü 400 TL

Güney Kale Arkası Tribünü 400 TL

Misafir Tribünü 520 TL



