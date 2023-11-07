Son yıllarda halk arasında popülerliği ve kullanım alanları giderek artan keçiboynuzu ürünlerinin sergilendiği “Ballıçubuk” standını fuar boyunca binlerce insan ziyaret etti. Ziyaretçilere tadım yaptırılarak, şifa deposu keçiboynuzunun faydaları, kullanım alanları ve kullanım şekilleri hakkında bilgi verildi.

Fuarı ziyaret eden vatandaşların gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren “ Ballıçubuk” firma sahibi Duran Yılmaz, “Yörex’de vatandaşlarımızı, protokol üyelerimizi keçiboynuzu ürünlerini sergilediğimiz standımızda ağırladık. Alanya’mızın bir markası olan Ballıçubuk’ un bu şekilde ilgi görmesinden memnuniyet duyduk. Alanya’nın keçiboynuzunu tanıtmak ve insanların keçiboynuzunun şifasından en yüksek seviyede yararlanabilmesini sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yörex’ de olduğu gibi ülkemizin diğer önemli yöresel fuarlarında da “Ballıçubuk” markamızla yer alacağız.” Dedi.