Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren mobil kısırlaştırma ünitesi yaylalarda, sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma ve aşılama faaliyeti gerçekleştirdi. Dere Türbelinas Yaylası’ndaki sokak köpeklerine kısırlaştırma ve aşılama operasyonu yapan Alanya Belediyesi veteriner hekimleri doğal yaşamın korunması adına mücadele ediyor.



“CAN DOSTLARIMIZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Çalışmalar kapsamında yaylalarda ve kırsal mahallelerde hafta sonları da dahil besleme çalışması yapan ekipler daha önceden belirlenen noktalarına mama bıraktılar. Hayvanların genel sağlık taramalarını da yapan ekipler, hasta ve yaralı hayvanlara da müdahale etti. Çalışmaların belirli aralıklarla devam edeceğini belirten Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, “Ekiplerimiz büyük bir hassasiyet ile çalışmalarını gerçekleştiriyor. Can dostlarımız için mesai kavramı gözetmeksizin tüm ekiplerimiz ile çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.