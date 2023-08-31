Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşa edilmesinin ardından, eski Alanya Devlet Hastanesi binası hırsızların hedefi haline geldi. Akşamları ve geceleri güvenlik personelinin bulunmadığı bina, suçluların uğrak mekânı haline geldi. Çevre sakinleri, geçtiğimiz günlerde bir şahsın motosikletle hastanenin pencerelerini çaldığı anları görüntüledi. Şahsın rahat tavırları dikkat çekti. Bina içerisinde de her yerin kırık, dökük olduğu görülüyor. Binanın göz göre göre yağmalandığını söyleyen vatandaşlar, yetkililerin gerekli önlemleri alarak hastane binasını korumasını ve daha fazla yağmalanmasının engellemesini talep ediyor.

‘POLİSLER YAKALIYOR, BAŞKA HIRSIZLAR GELİYOR’

Alanya Sağlık Müdürü Dr. Nadir Aldemir, hırsızların Alanya'nın eski devlet hastanesi binasını mesken tuttuğunu söyledi. Müdür Aldemir, eski devlet hastanesi binasında güvenlik görevlisi olmadığı için hırsızların rahatlıkla içeri girdiğini ifade etti. Polisin çaba gösterdiğini ancak devamlı olarak yeni hırsızların gelerek olayları tekrarladığını belirten Aldemir, duruma tepki gösterdi. Aldemir, yakında eski devlet hastanesi binasının yıkımının planlandığını ve bu konuda Antalya tarafından bir ihale tarihi belirleneceğini açıkladı.

MUSTAFA TOKLU AMATEM OLACAK DEMİŞTİ

2019 yılında konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Eski İlçe Başkanı Mustafa Toklu, “Alanya’da AMATEM açılmasıyla ilgili girişimimiz Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun Alanya ziyaretinde gerçekleştirmiş olduğu toplantıda gündeme geldi. Ogün yapılan istişareler sonucunda Alanya’nın Gazipaşa ve Manavgat’ın da ihtiyacı olan AMATEM’in kurulmasıyla ilgili girişimlerimizi hızlandırdık. Eski Devlet Hastanesi’nin yerine o bölgenin yeşil alanının arttırılarak bir merkez haline getirilecek. Sayın Bakanımızın öncülüğünde inşallah Alanya’ya AMATEM’in kazandırılmasıyla ilgili süreci hızlandıracağız. Ayrıca sadece AMATEM ile ilgili kısım değil aynı zamanda tüm bebek ve onkoloji ile ilgili süreçte var. İlerleyen süreçte sağlık alanında bu hizmetlerin gelmesiyle ilgili hem üniversitemiz hem hastanemiz hem de bizler Ankara sayın Bakanımız ve milletvekillerimizle bu girişimlerin takipçisi olacağız." demişti.