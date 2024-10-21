Alanya Belediyesi’nin Tarihi Mekanlardan Yükselen Müzik Tınıları konserleri, 18-19-20 Ekim tarihlerinde Alanya Kalesi’ndeki Bedesten’de düzenlendi. Tarihi çarşıdaki konserlere ilgi yoğun olurken ilk gün Çağdaş Sesler Türk Müziği Topluluğu, ikinci gün ALKÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Mandolin ve Bağlama Topluluğu ve son olarak Trio Bel Canto Öncü Uçar, Yağızcan Keskin ve İlter Vurucu sahne aldı. Her yaş grubundan dinleyicilere muhteşem konserler veren sanatçılar, performanslarıyla ayakta alkışlandı.



AÇIKALIN: “ALANYA’NIN TARİHİ MEKANLARINI ÖNE ÇIKARMAK İSTİYORUZ”

Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, tarihi mekanlardaki konserler için yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Alanya Belediyesi olarak iş birliği yaptığımız kurumlarla önceliğimiz, Alanya’mızın tarihi mekanlarını ön plana çıkarmak, tanıtmak ve tarihi mekanların akustiği ile müziğin ruhunu birleştirmek. Bu hafta sonu da kelimenin tam anlamıyla tarih ve müzik adeta kucaklaştı ve bütünleşti. Birbirinden değerli sanatçı dostlarımız, kendilerini dinlemeye gelen biz müzikseverlere unutulmaz performanslar sergiledi. Hem sanatçılarımıza hem de dinlemeye gelen bütün halkımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”



Konserlerin ardından Başkan Danışmanı Açıkalın ve Belediye Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu, sanatçılara çeşitli hediyeler takdim ederek teşekkürlerini iletti.