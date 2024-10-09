İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Levent Aras'ın yönettiği, Rus Tiyatro Yazarı Valentin Krasnogorov tarafından kaleme alınan ‘Prömiyer Partisi’ oyunu seyircisiyle buluşuyor. İlk kez sahnelenecek oyunun basın toplantısı Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, Yönetmen Levent Aras ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirildi. Oyun 11 Ekim Cuma günü, Alanya Kültür Merkezi’nde, saat 20.00’de seyirciyle buluşacak.

YÖNETMEN ARAS SEYİRCİYİ DAVET ETTİ

Oyunla ilgili bilgi veren Yönetmen Levent Aras, “Çok keyifli, matrak ve bir o kadar da cümlesi olan bir oyun. Kıskançlık, öfke, saldırganlık duygularının Antik Yunan’dan günümüze kadar hala süregeldiğini esprili bir dille anlatıyor. İki bölümden oluşuyor. Birincisi Shakespare döneminde, diğeri ise günümüzde geçen bir hikâyeden oluşuyor. Mekanlar ve kostümler değişse de değişmeyen bazı duygular var. Bu duygulara insanın bilinç, akıl ve iradeyle karşı koyabilmesi gerektiğini, karşı koyamayanların da ne hale düşüğünü matrak bir dille gördüğümüz bir oyun olacak. Alanya seyircisini davet ediyoruz” dedi.

KOÇAK: ÇOK HEYECANLIYIZ VE GÜZEL BİR OYUN OLACAĞINA İNANIYORUM

Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, tüm halkı oyuna davet ederek, “Alanya Belediye Tiyatrosu, hikayesini yazmaya 2009 yılında başladı ve giderek gelişiyor. Biz de Alanya’da sanatsal faaliyetlerin daha da ileri gitmesi konusunda gerekli çalışmaları yapıyoruz. Tiyatromuz daha önce yurt dışında değişik noktalarda bizi temsil etmişti. Önümüzdeki ay da Kazakistan’da temsil edecekler. Sezonun ilk oyunu olan ‘Prömiyer Partisi’ ile Belediye Tiyatromuz seyircisinin karşısına çıkacak. Bundan sonra da Cuma ve Cumartesi günleri kendi saati olan 20.00’de izleyicimizle buluşmuş olacağız. Çok heyecanlıyız, güzel bir oyun olacağına inanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Herkesi Cuma günü oyunumuza bekliyoruz” diye konuştu.

ABSÜRT BİR GECE TİYATRO SEVERLERİ BEKLİYOR

‘Prömiyer Partisi’ oyununda hırs, öfke ve kıskançlık gibi duyguların bilinç, irade ve ahlak ile karşı karşıya geldiği o unutulmaz savaşı izliyoruz. Othello oyunundan bugünün güç mücadelelerine kadar uzanan bu zamansız çatışma, bir kez daha hayat buluyor. Sahne dışına taşan rollerin ve çağlar boyunca süregelen güç mücadelelerinin sona ermediği absürt bir gece seyircileri bekliyor. Oyunun dekor tasarımında Aytuğ Dereli, kostüm tasarımında Burcu Melek Bozan, ışık tasarımında Eser Dursun görev alırken, oyunun müziklerini Gürkan Çakıcı, hareket düzenini Özge Ünlütezcan, sosyolog danışmanlığını ise Ebru Melis Tumbul üstlendi. Oyunda Alanya Belediye Tiyatrosu oyuncuları Buse Sakarya Ceyhan, Emre Şen, Emir Burak Kaya, Esra Tığlı Kutertan, Güneş Çağlar, Murat Demir Tetik ve Nilay Kara Kaya rol alıyor. Sezon boyunca sahnelenecek oyun iki perdeden oluşuyor ve toplam 100 dakika sürüyor.