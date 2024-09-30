Alanya Belediyesi’nin düzenlediği 19. Alanya Uluslararası Caz Festivali sona erdi. 26 Eylül Perşembe günü başlayan ve dört gün boyunca Kızılkule Meydanında eşsiz bir manzara eşliğinde gerçekleşen festivalin son gününde caz severler unutulmaz bir akşam yaşadı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Danışmanları Abdurrahman Açıkalın ve Sadık Dizdaroğlu, Belediye Meclis Üyeleri ile vatandaşlar konserleri izledi.

BARIŞ DOĞUKAN YAZICI İLE MÜZİK ZİYAFETİ

Akşamın ilk konserinde usta sanatçı Barış Doğukan Yazıcı Quartet ‘Resonence’ programıyla adeta müzik ziyafeti sundu. Ayakta alkışlanan performans, izleyicilerden tam not alırken, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, sanatçılara çiçek ve plaket takdim etti.

MONİCA MOLİNA'YA YOĞUN İLGİ

Caz deyince dünyada akıllara ilk gelen isimlerden olan ünlü sanatçı Monica Molina, festivalin son konserinde sahne aldı. Sesiyle dinleyicileri adeta büyüleyen Molina, iki saatten fazla süren sahne performansıyla uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konser verdi. Sahnenin önünde müzik eşliğinde dans eden iki çocuk, izleyenlerin beğenisini topladı. Dört gün boyunca birbirinden ünlü caz sanatçılarını ağırlayan festivalin son konseri, bu muhteşem organizasyona yakışır şekilde gerçekleşti.