Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), Alanya Belediyesi iş birliğinde kentin turizm gelirlerini ve hem ulusal hem de uluslararası alanda bilinirliğini artırmak amacıyla tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. Alanya Belediyesi’nin destekleriyle farklı platformlarda çalışmalar gerçekleştiren ALTAV, Özbekistan’ın önemli ve tanınan yüzlerini Alanya’da buluşturdu. Sosyal medyada toplamda 8 milyon takipçisi bulunan 15 sosyal medya içerik üreticisi, Asialuxe ve Destination Services turizm firmalarının destekleriyle Alanya’da buluştular.

4 MİLYON 800 BİN TAKİPÇİLİ ÖZBEK FENOMEN ALANYA’YI TANITIYOR

Dünyanın dört bir yanından kullanıcıların ilgisini çeken sosyal medya içerik üreticilerinin arasında en yüksek takipçi sayısı ise, sosyal medya platformu Instagram’da dili.me kullanıcı adıyla yer alan Dilshodbek Nazarov’da. 4 milyon 800 bin takipçi sayısıyla grubun en önemli isimlerinden olan Nazarov, ülkesi Özbekistan başta olmak üzere Orta Asya pazarında Alanya'nın tanıtımında büyük rol oynayacak.

5 KEZ ÖZBEKİSTAN GÜZELİ SEÇİLEN NİGİNA FAKHRİDDİNOVA ALANYA’DA

Öte yandan Özbekistan’da 2019-2024 yılları arasında beş kez Özbekistan Güzellik Kraliçesi seçilen Nigina Fakhriddinova da grup üyeleriyle birlikte Alanya’ya geldi. Kentin tanıtım çalışmalarına destek veren Nigina Fakhriddinova, gün boyunca takipçileriyle Alanya’nın tarihi ve doğal güzelliklerini sosyal medya hesabında paylaşıp, tatile davet etti.

TESCİLLİ LEZZETLER GÜLÜKLÜ ÇORBA VE FISTIKLI LİMONATAYI TATTILAR

Tanıtım etkinlikleri kapsamında Alanya'nın tarihi dokusunu, doğal güzelliklerini ve yöresel lezzetlerini deneyimleyerek takipçileriyle paylaşma fırsatı elde eden grup üyeleri, Alanya Belediyesi’nin Kale’de hayata geçirdiği Mutfak Kültür Evi’nde misafir edildiler. Belediye Başkan Danışmanı ve ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Açıkalın tarafından karşılanan grup, burada Alanya’nın tescilli lezzetlerinden olan Gülüklü Çorba ve Fıstıklı Limonatanın tadımını yaptılar. Ayrıca söz konusu tescilli lezzetler ile yaprak sarmanın yapım aşamaları da gruba anlatıldı.

“ÖNEMLİ VE KIYMETLİ İSİMLERİ AĞIRLAMAKTAN DOLAYI MUTLUYUZ”

Grubu Alanya’da ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Belediye Başkan Danışmanı ve ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Açıkalın, bu organizasyonun Alanya’nın tanıtımına büyük destek sağlayacağını söyledi. Açıkalın, “Özbekistan’da beş kez Özbekistan güzeli seçilen Nigina Fakhriddinova hanımefendi bizlerle burada. Bir kişi ülkesinde beş kez güzel seçilmiş ise takdir ederseniz ki paylaşımları oldukça önemli olacaktır. Yine aramızda Özbekistan’da film ve reklam alanında başarılı işleri olan, 4.8 milyon takipçisi bulunan dili.me kullanıcı adlı Dilshodbek Nazarov arkadaşımız var. Onların destekleriyle Alanya’ya turizmde katma değer sağlayacağız. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

TARİHİ, DOĞAL VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLER TANITILIYOR

Tadım programının ardından ise grup, Kızılkule, Kale, Bedesten, Kültür Evleri, Süleymaniye Camii ve Tersane’yi ziyaret ettiler. Gün batımında teleferikle Kleopatra Plajı’nı panoramik olarak izleme fırsatı bulan grup, gezdikleri yerlerde çekimler gerçekleştirerek sosyal medyada sık sık paylaşımlar yaptılar. Bu etkinlikle birlikte Özbekistan-Gazipaşa-Alanya Charter uçuşlarına yönelik destekleyici adımlar da atılırken, Alanya’nın farklı ve büyüyen bir pazarda tanıtımının yapılması amaçlanıyor.