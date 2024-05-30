Alanya’da 11 Mart 2024 tarihinde başlayan yarışma başvuruları, 13 Mayıs Pazartesi günü sona erdi. Yapılan başvurular jüri tarafından büyük bir titizlikle değerlendirilerek, dereceye giren balkon ve bahçe düzenlemeleri belirlendi. Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak’ın da katıldığı değerlendirme toplantısında; Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Erdoğan Başkanlığında Belediye Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Peyzaj Mimarları Odası Alanya Temsilcisi Kübra Tuğçe Bekrioğlu, ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan, Fotoğraf Sanatçısı İlhami Yetkin, Peyzaj Mimarı Hande Doru ve Peyzaj Mimarı Fatma Yıldız'dan oluşan jüri heyeti, başvuruları inceleyerek kazanan katılımcıları belirledi. Dereceye girenlere, 5 Haziran Çarşamba günü Belediye Sarayı arkasında düzenlenecek olan 13. Çevre Festivali'nde ödülleri takdim edilecek. Yarışmada dereceye giren her balkon ve bahçeye ödüllerinin ayrı ayrı verileceği belirtilirken, buna göre, birincilere 10 bin TL, ikincilere 7 bin 500 TL, üçüncülere ise 5 bin TL para ödülünün yanı sıra plaket ve mansiyon ödülleri de verilecek.

Editör: Can KISA