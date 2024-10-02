Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) SMS Grup Efeler Ligi’nde 2024-2025 sezonu heyecanı bu hafta sonu başlıyor. TVF, 1’inci ve 2’nci haftanın programlarını açıkladı.

Efeler Ligi’nde 2’nci sezonuna başlayan Alanya temsilcisi ON Hotels Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, sezonun ilk karşılaşmasında İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak. Geçtiğimiz sezon ligi 7’nci sırada tamamlayan Alanya temsilcisi, yeni sezon ilk maçında galibiyet alarak lige sağlam başlamayı hedefliyor.

İŞTE 1. HAFTA PROGRAMI:

6 Ekim Pazar

Alanya 1221 FK Başkanı Uğur Basın İle Kahvaltıda Buluştu! ‘’Nimet Değil Külfete Talip Oldum’’ Alanya 1221 FK Başkanı Uğur Basın İle Kahvaltıda Buluştu! ‘’Nimet Değil Külfete Talip Oldum’’

13.00: Cizre Bld. - HalkBank

14.00: Spor Toto - TÜRŞAD

15.00: ALTEKMA - Arkas Spor

16.00: Bursa BB Spor - Fenerbahçe Medicana

16.00: Develi Bld. - İstanbul Gençlik Spor

17.00 Galatasaray HDİ Sigorta - ON Hotels Alanya Belediyespor

17.00 Ziraat Bankkart - Akkuş Bld.

Kaynak: Haber Merkezi