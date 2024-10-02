Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) SMS Grup Efeler Ligi’nde 2024-2025 sezonu heyecanı bu hafta sonu başlıyor. TVF, 1’inci ve 2’nci haftanın programlarını açıkladı.
Efeler Ligi’nde 2’nci sezonuna başlayan Alanya temsilcisi ON Hotels Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, sezonun ilk karşılaşmasında İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak. Geçtiğimiz sezon ligi 7’nci sırada tamamlayan Alanya temsilcisi, yeni sezon ilk maçında galibiyet alarak lige sağlam başlamayı hedefliyor.
İŞTE 1. HAFTA PROGRAMI:
6 Ekim Pazar
13.00: Cizre Bld. - HalkBank
14.00: Spor Toto - TÜRŞAD
15.00: ALTEKMA - Arkas Spor
16.00: Bursa BB Spor - Fenerbahçe Medicana
16.00: Develi Bld. - İstanbul Gençlik Spor
17.00 Galatasaray HDİ Sigorta - ON Hotels Alanya Belediyespor
17.00 Ziraat Bankkart - Akkuş Bld.