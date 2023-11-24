AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 9. haftasına 8 galibiyet bir mağlubiyetle giren Efeler Ligi temsilcimiz Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı bu hafta Bigadiç Belediyespor ile mücadele edecek. 19 puan toplayıp Lig'in 4.'üncü sırasına yerleşen Kırmızı-Beyazlı Temsilcimiz, bu hafta oynayacağı maçtan yenilgisiz çıkıp ligin üst sıralarına yerleşmeyi hedefliyor.



26 Kasım Pazar Günü Balıkesir Bigadiç Şehit Okan Dinçer Spor Salonu'nda oynanacak maç Saat 16.00'da başlayacak. Çetin geçmesi düşünülen müsabaka TVF Voleybol TV YouTube kanalından canlı yayınlanacak.