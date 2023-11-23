Milli ara sonrası Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor. 13. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Temsilcimiz Corendon Alanyaspor, bu hafta Galatasaray’a misafir olucak. Rams Park’da oynanacak müsabakada düdüğü Ali Şansalan çalacak.

Alanyaspor’un Şansalan’dan yana yüzü gülmüyor

TFF Kokartlı Hakem Ali Şansalan, bugüne kadar Alanyaspor’un toplamda 13 maçını yönetti. Yönettiği 13 maçta Alanyaspor, 11 maçta mağlup olurken 1 maç galip gelebildi. 1 maçta da berabere kaldı.

İşte Haftanın Hakemleri:

CUMARTESİ

İstanbulspor-Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Gaziantep FK-Ankaragücü: Ümit Öztürk

Konyaspor-Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu

Galatasaray-Alanyaspor: Ali Şansalan

PAZAR

Kayserispor-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

Samsunspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Turgut Doman

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

PAZARTESİ

Alanya’nın Efeleri Kaldığı Yerden Devam: 3-1 Alanya’nın Efeleri Kaldığı Yerden Devam: 3-1

Başakşehir-Pendikspor: Cihan Aydın

Sivasspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

KAYNAK: Haber Merkezi