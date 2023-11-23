Milli ara sonrası Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor. 13. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Temsilcimiz Corendon Alanyaspor, bu hafta Galatasaray’a misafir olucak. Rams Park’da oynanacak müsabakada düdüğü Ali Şansalan çalacak.
Alanyaspor’un Şansalan’dan yana yüzü gülmüyor
TFF Kokartlı Hakem Ali Şansalan, bugüne kadar Alanyaspor’un toplamda 13 maçını yönetti. Yönettiği 13 maçta Alanyaspor, 11 maçta mağlup olurken 1 maç galip gelebildi. 1 maçta da berabere kaldı.
İşte Haftanın Hakemleri:
CUMARTESİ
İstanbulspor-Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Gaziantep FK-Ankaragücü: Ümit Öztürk
Konyaspor-Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu
Galatasaray-Alanyaspor: Ali Şansalan
PAZAR
Kayserispor-Adana Demirspor: Kadir Sağlam
Samsunspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
PAZARTESİ
Başakşehir-Pendikspor: Cihan Aydın
Sivasspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
KAYNAK: Haber Merkezi