AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 22’nci hafta karşılaşmaları oynandı. Ligde Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Brand Group Alanya Belediyespor, 22’nci hafta maçında küme düşmesi kesinleşen Balıkesir temsilcisi Bigadiç Belediyespor ile Alanya Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında rahat bir oyun ortaya koyan Alanya Belediyespor, 25-14, 25-16 ve 25-26 ‘lık setlerle rakibini 3-0 mağlup etti. Kırmızı beyazlı ekip bu galibiyetle puanını 38’e yükselterek puan sıralamasındaki yerini korudu.

Brand Group Alanya Belediyespor, ligin 23’üncü hafta maçında 6 Mart Çarşamba günü Halkbank ile karşılaşacak. BG Alanya Belediyespor – Halkbank mücadelesi Alanya Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak siyasi organizasyon nedeniyle Antalya Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanacak.

AXA SİGORTA EFELER LİGİ 22. HAFTA

Alanya Bld. 3-0 Bigadiç Bld.

Ziraat Bankkart 3-0 Türşad

Bursa BŞB 0-3 Halkbank

Galatasaray 3-0 Develi Bld.

Arkasspor 3-1 Spor Toto

Akkuş Bld. 3-0 Hatay BŞB

Cizre Bld. 1-3 Fenerbahçe