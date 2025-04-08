Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden ON Hotels Alanya Belediyespor, Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Play-off 5-8 etabında Halkbank ile karşı karşıya gelen Alanya'nın Efeleri, ilk maçta deplasmanda rakibini 3-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti.

Bu kritik rövanş maçı, bugün saat 17.00'de 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak. Alanya temsilcisi, kendi seyircisi önünde bu maçı da kazanarak adını Avrupa kupalarına yazdırmayı hedefliyor.



ON Hotels Alanya Belediyespor, Efeler Ligi'nde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Takım, ligde sürpriz sonuçlara imza atarak voleybolseverlerin takdirini kazandı. Baş antrenör Serkan Oğuz yönetimindeki ekip, tecrübeli yerli ve yabancı oyunculardan kurulu kadrosuyla Avrupa hedefi için kenetlenmiş durumda.

Alanya'nın Efeleri'nin bu tarihi maçında tüm gözler, 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Kapalı Spor Salonu'nda olacak. Voleybolseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi yakından takip etmek için tribünleri doldurmaya hazırlanıyor.