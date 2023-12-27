Türkiye Voleybol Federasyonu AXA Sigorta Efeler Ligi Brand Group Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı 29 Aralık Cuma günü ikinci yarı hazırlıklarına start veriyor. İlk yarının son maçını Arkas ile yapan ve rakibine puan vermeden sahadan 3-0 galibiyetle ayrılan Alanya Belediyespor bu galibiyetle 4. sırada bulunan Galatasaray ile galibiyet sayısını eşitleyerek puanını 25'e yükseltmişti.

“TAKIM BAŞARILI OYUNLAR ORTAYA KOYDU”

Lig'in ilk yarısında deplasmanda Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-2 mağlup eden temsilcimizin 6 Ocak Cumartesi günü karşılaşacağı Cizre karşında yüksek bir performansla oyun ortaya koyması bekleniyor. Brand Group Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, "Takımımız Lig'in ilk yarısında beklentimizi karşılayan bir performans sergileyerek başarılı oyunlar ortaya koydu. İkinci devrede oyunculara ve teknik heyete başarılar diliyorum” dedi.

“LİGİN DAHA ÜST SIRALARINA ÇIKMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Takım Menajeri Serdar Esen ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "ilk devre hedeflediğimiz başarıyı yakaladık. Önümüzdeki süreçte tempomuzu daha da artırarak ligin daha üst sıralarına çıkmaya çalışacağız. Takım olarak buna inancımız tam. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı daha sıkı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Ligin ikinci yarısına en iyi şekilde hazırlanacağız."