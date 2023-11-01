Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği tarafından, 30 Ekim Pazartesi günü Alanya genelinde bulunan parklar, bahçeler ve umuma açık yerlerde şok uygulamalar yapıldı. Yapılan uygulamalarda; 252 şahıs kontrol edildi. Basit yaralama suçundan aranan 1 şahıs yakalanmıştır.