Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği tarafından, 30 Ekim Pazartesi günü Alanya genelinde bulunan parklar, bahçeler ve umuma açık yerlerde şok uygulamalar yapıldı. Yapılan uygulamalarda; 252 şahıs kontrol edildi. Basit yaralama suçundan aranan 1 şahıs yakalanmıştır.
Alanya’nın Dört Bir Yanında Şok Uygulamalar Devam Ediyor
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TEM ekipleri Alanya’da umuma açık alanlarda şok uygulamalar gerçekleştirerek GBT sorgulamaları yaptı.
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