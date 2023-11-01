Manavgat’ta Tatil Yapan Alman Kadın Odasında Ölü Bulundu Manavgat’ta Tatil Yapan Alman Kadın Odasında Ölü Bulundu

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği tarafından, 30 Ekim Pazartesi günü Alanya genelinde bulunan parklar, bahçeler ve umuma açık yerlerde  şok uygulamalar yapıldı. Yapılan uygulamalarda; 252 şahıs  kontrol edildi. Basit yaralama suçundan aranan 1 şahıs yakalanmıştır.