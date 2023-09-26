Alanya Belediyesi tarafından Alanya’nın doğusunda ve batısında düzenlenen Yaz Konserleri sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Avsallar Mahallesi’nde düzenlenen Alişan konserinin ardından Mahmutlar Mahallesi’nde de konser gerçekleştirilecek. 29 Eylül Cuma günü saat 21.00’de Mahmutlar Mahallesi Cumartesi Pazarı Alanı’nda sevilen sanatçı Hakan Altun sevenleri ile buluşacak.

Hakan Altun konserine tüm vatandaşları davet eden Başkan Yücel, “Alanya merkezde olduğu gibi doğu ve batı bölgelerimizde de sosyal etkinliklerimiz ile vatandaşlarımızı buluşturuyoruz. Yaz Konserlerimiz kapsamında Mahmutlar Mahallemizde bir konser organize ettik. Bu kapsamda Hakan Altun, 29 Eylül Cuma günü vatandaşlarımızla bir araya gelecek. Başta doğu bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere tüm halkımızı Hakan Altun konserine davet ediyorum.” dedi.