Alanya Belediyesi’nin bu yıl 18.’sini düzenlediği 4 gün boyunca tarihi Kızılkule önünde gerçekleştirilen Alanya Uluslararası Caz Günleri sona erdi. Caz Günleri’nin son gününde TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası Sibel Köse eşliğinde sahne aldı. Muhteşem bir konsere imza atan dev orkestra izleyenlere müzik ziyafeti sundu. Orkestra müzikseverler tarafından ayakta alkışlandı.

BAŞKAN YÜCEL: “GELECEK YIL YENİDEN BULUŞMAK DİLEĞİYLE”

Alanya Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Alanya Uluslararası Caz Günleri’nin 18.’si de unutulmaz etkinlikler arasındaki yerini aldı. 4 gün boyunca ülkemizin ve dünyanın en önemli caz ustalarını ağırlayan Caz Günleri binlerce müzik ve caz sever vatandaşı da bir araya getirdi. Caz Günleri boyunca vatandaşlarla birlikte alanda olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tarih doğa ve müziğin birleştiği bu güzel etkinliğin son gününde katılımcılara seslenerek “18. Alanya Uluslararası Caz Günlerimizin kapanışını yine muhteşem bir konser ile gerçekleştirdik. 4 gün boyunca vatandaşlarımız ile çok önemli caz sanatçılarını bir araya getirdik ve Alanya’mıza yakışır bir etkinliği geride bıraktık. Bir dünya markası olan Alanya Uluslararası Caz Günleri'mizde bu yıl da ülkemizin ve dünyanın en önemli caz sanatçılarını Alanya'mızda dinleme imkanı bulduk. Şehrimizi müzikleri ile renklendiren tüm sanatçılarımıza, bizleri bu muhteşem müzik ziyafetinde yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza ve programında düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Gelecek yıl yeniden buluşmak dileğiyle.” dedi.