Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şehrin dört bir yanında sosyal etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Her mahallenin kültürel ve sosyal faaliyetlerden eşit şekilde yararlanmasını amaç edinen Başkan Yücel, geçtiğimiz yıl başlattığı ve geleneksel hale getirdiği Yaz Konserleri etkinliklerini bu yıl da sürdürecek. Alanya Belediyesi Yaz Konserleri kapsamında batı bölgesindeki mahallelerde yaşayan vatandaşlar için Avsallar’da ünlü sanatçı Alişan ücretsiz halk konseri düzenlendi. 8 Eylül Cuma günü saat 21.00’de başlayacak yaz konseri, Avsallar Mahallesi Saat Kulesi Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Konserde şarkıları ile ülkenin en sevilen seslerinden olan Alişan sahne alacak. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, batı bölgesinde düzenlenecek olan ücretsiz konsere tüm vatandaşları davet etti.