Alanya Fotoğraf Sanatı Kulübü Derneği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Alanya Belediyesi 17. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın başvuru süreci başladı. Cumhuriyetin 100. yılına özel “100’de Yüz’ler” başlığı ve "Portre" temalı düzenlenen fotoğraf yarışması için son başvuru tarihi ise 15 Ekim. Renkli ve siyah-beyaz kategorilerde katılımcıların en fazla 4’er adet başvurularının kabul edileceği yarışmada, fotoğrafların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve 01.01.2019 tarihi ile son katılım tarihi olan 15 Ekim 2023 tarihleri arasında çekilmiş olması şartı aranıyor.

Alanya Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100.Yılında 100 Eseri ve sahiplerini ödüllendirmek için başlattığı bu yarışmada nihai karar seçici jüri tarafından 23 Ekim’de açıklanacak sonuçlar neticesinde belirlenecektir. Siyah-Beyaz ve Renkli Kategori birincileri TFSF altın madalya + 5 bin TL, ikincileri TFSF gümüş madalya + 4 bin TL, üçüncüleri ise TFSF bronz madalya + 3 bin TL’lik ödüle hak kazanacak. Mansiyon ödülü kazanan 3 Siyah Beyaz, 3 Renkli eser ise 1000’er TL’lik ödülün sahibi olacak. Her kategoride sergileme hakkı kazanan katılımcılar ise 300'er TL ile ödüllendirilecekler. Katılım ve şartnameye ilişkin bilgilere ulaşmak isteyenler www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden temin edebilecektir.