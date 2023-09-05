Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), tarihi, kültürü ve iklimi ile Türkiye’nin en güzide şehirlerinden olan Alanya’daki kültürel ve turizm çalışmalarına desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, geçtiğimiz günlerde iki adet Nike (Zafer tanrıçası) heykelinin bulunduğu Syedra Antik Kenti’ndeki çalışmaları yerinde görmek ve bilgi almak için incelemelerde bulundu. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer tarafından kazı çalışmalarının yürütüldüğü Syedra Antik Kenti’ni inceleyen Rektör Türkdoğan, Doç. Dr. Ergürer’den detaylı bilgi aldı.

ALKÜ DESTEK VERMEYE HAZIR

İnceleme gezisinde Rektör Türkdoğan’a Syedra Antik Kenti’nin bölge için önemini anlatan Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, kazı çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ve her geçen gün yeni bulgulara rastladıklarını dile getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan çalışma programına göre Sütunlu Cadde, Ara Yollar, Büyük Hamam, Tiyatro, Şapel, Dinsel Mağara, Bazilika (Çeşme Binası), Tapınak, Meclis Binası, İşlikler, Su Sarnıçları ve Nekropol gibi alanlarda kazı ve onarım çalışmaları hakkında bilgi alan Rektör Türkdoğan, ALKÜ olarak buraya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Rektör Türkdoğan, ALKÜ’nün kazı çalışmalarında yer aldığı Gazipaşa’daki Antiochia Ad Cragum Antik Kenti’nde ve Fethiye’deki Telmessos Antik Kentindeki çalışmaları yakından takip ettiklerini dile getirdi. Türkdoğan, Alanya’nın tarihi ve kültürünün tanıtımı için ALKÜ’nün yoğun çalışmalar sürdürdüğüne değindi. Rektör Türkdoğan’ın inceleme gezisine; ALTSO MYO Müdürü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eray Bayramol ve Öğr. Gör. Serdar Aslan da katıldı.

SYEDRA’DAKİ BULGULAR BÖLGENİN TARİHİNE IŞIK TUTUYOR

Antik Kent’teki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Alanya Belediyesi, Türk Tarih Kurumu destekleriyle Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer başkanlığındaki ekip tarafından beş yıldır devam ediyor. Syedra Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında Vaftiz Mağarası, Sütunlu Cadde, Herakles'in Mozaiğine sahip hamam gün yüzüne çıkarıldı. Çalışmalar sırasında Sütunlu Cadde bölümünde Nike heykeli bulunmuştu. Nike heykelinin ikincisi de devam eden çalışmalar sonucu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkarıldı.

