Her yıl birbinden güzel şarkılar dinleyecilerin kulaklarının pasını siliyor. Bazı şarkılar var ki listeleri kasıp kavuruyor. Spotify'de bu 2023 yılında en çok dinlenen şarkıları sizler için derledik. 2023 yazına veda ederken Semicenk ve Doğu Swag’in birlikte seslendirdiği "Pişman Değilim" şarkısı yaz sezonunun en çok dinlenen şarkısı oldu. 29 Mayıs ile 14 Ağustos tarihleri arasındaki dinlenmelere göre 2023 yazında Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:
1. Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag
2. Caney - UZI
3. Aman Güzel Yavaş Yürü - Halodayı, Azer Bülbül
4. 24/7 - ALIZADE, BEGE
5. Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast
6. Geri Dönemedim - Semicenk
7. Ali Cabbar - Emir Can İğrek
8. Yana Yana - Semicenk, Reynmen
9. Aşkın Olayım - Simge
10. Aşk Olsun - cakal
11. ARABA - Sefo
12. BAYBAY - BLOK3
13. Sevecek Sandım - Semicenk
14. N’aptığını bilmesem de - BLOK3
15. AFFETMEM - BLOK3
16. Celladına Aşık - Kubilay Karça
17. Aynen - Heijan, Muti
18. DEFOL - Lil Zey
19. NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş
20. Yaz Gülü - İrem Derici