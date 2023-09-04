Her yıl birbinden güzel şarkılar dinleyecilerin kulaklarının pasını siliyor. Bazı şarkılar var ki listeleri kasıp kavuruyor. Spotify'de bu 2023 yılında en çok dinlenen şarkıları sizler için derledik. 2023 yazına veda ederken Semicenk ve Doğu Swag’in birlikte seslendirdiği "Pişman Değilim" şarkısı yaz sezonunun en çok dinlenen şarkısı oldu. 29 Mayıs ile 14 Ağustos tarihleri arasındaki dinlenmelere göre 2023 yazında Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:



1. Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag

2. Caney - UZI

3. Aman Güzel Yavaş Yürü - Halodayı, Azer Bülbül

4. 24/7 - ALIZADE, BEGE

5. Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast

6. Geri Dönemedim - Semicenk

7. Ali Cabbar - Emir Can İğrek

8. Yana Yana - Semicenk, Reynmen

9. Aşkın Olayım - Simge

10. Aşk Olsun - cakal

11. ARABA - Sefo

12. BAYBAY - BLOK3

13. Sevecek Sandım - Semicenk

14. N’aptığını bilmesem de - BLOK3

15. AFFETMEM - BLOK3

16. Celladına Aşık - Kubilay Karça

17. Aynen - Heijan, Muti

18. DEFOL - Lil Zey

19. NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş

20. Yaz Gülü - İrem Derici