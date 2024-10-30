Pandemi sonrası tüm Akdeniz sahili gibi Alanya'nın da toparlanmaya devam ettiğini belirten Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Dahaoğlu, Alanya'nın toparlanmasında Alanya-Gazipaşa Havalimanı'nın rolüne dikkat çekti. Dahaoğlu "Alanya-Gazipaşa Havalimanı'nın bize katkısı çok büyük. Bu havalimanı her yıl daha da güçlenip büyüyerek Alanya turizmine katkı sağlıyor." dedi.



"Hem doluluk hem karlılık arttı"

"Otelci ve acenteci arkadaşlarıma yaptığım görüşmelerden elde ettiğim bilgilere göre Alanya bölgesi 2024 turizm sezonunda hem doluluk hem de karlılıkta yüzde 10 - 15 bandında büyüme kaydetti." diyen Mehmet Dahaoğlu "Tabii ki artan bu maliyetleri göz ardı edemeyiz. Umut ediyorum ki gerek dövizdeki gerek ekonomideki sıkıntı bir şekilde durur ve gelecek yıl maliyetlerimiz en azından istikrara kavuşur." diye konuştu.

"Alanya'da İngiltere pazarı önemli bir rol oynadı"

2024 sezonunda Alanya'yı en çok tercih eden pazarların içinde İngiltere'nin önemli bir rol oynadığını kaydeden Dahaoğlu "İngiltere pazarı daha önceleri aktif olarak hep Ege Bölgesi'ne gitmekte iken, şimdi Akdeniz Bölgesi'nde ve özellikle Alanya'da çok popüler oldu. İkinci sırada ise Polonya var. Polonyalılar da Alanya'ya ayrı bir önem gösteriyor. Polonya pazarında en çok rağbet gören Akdeniz destinasyonu Alanya‘dır. Aynı şekilde İskandinav pazarlarında da ciddi bir artış gözlemledik. Burada da yine Alanya-Gazipaşa Havalimanı'nın yeri tartışılmaz. Gerek SAS Hava Yollarının Alanya-Gazipaşa Havalimanı’na yaptığı direkt uçuşlar gerekse Corendon'un Alanya'yı base yapmasından dolayı İskandinav ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısında da ciddi artış kaydedildi. Ruslar yine olmazsa olmazımız. Almanlar her ne kadar en çok Side'ye gitseler de, geçmişten bu yana Alanya'ya geliyorlar." dedi.

Dahaoğlu, 2025 beklentileri ile ilgili ise şunları söyledi:

"Oteller kar etmediler dersek olmaz"

Alanya, 2024 sezonunu iyi geçirdi ve turizmciler kesinlikle kar etti, etmediler dersek olmaz. Maliyetler biraz yüksekti ama yine de kar edildi.

Otelcilerin elinde 2025'in geneline dair bir şey söyleyecek kadar rezervasyon oluşmadı. Fakat acentelerle yaptığımız görüşmelerde insanların 2025 için de aynı şekilde ilgili ve istekli bir şekilde Alanya’ya rezervasyon yaptıklarını duyduk. Konuştuğum bir operatörü, Alanya'ya dönük 2025 rezervasyonlarının geçen seneye kıyasla yüzde 40 arttığını söyledi. İnşallah gerek Orta Doğu‘da gerekse diğer taraflarda herhangi bir sıcak çatışma savaş ortamı yaşanmaz ve 2025 yılı rekor üstüne rekor kıracağımız bir yıl olur.