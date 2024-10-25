Antalya Turizm Fuarı, ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. Fuarda Alanya’yı, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) açtığı 60 metrekarelik stant ile temsil etti. Fuarın ilk gününde stantta misafirleri Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, aynı zamanda ALTAV Başkanı da olan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili karşıladı.

Fuara katılan firmaları da ziyaret eden heyet, sıcak temaslar kurarak beklenti ve talepler konusunda bilgiler edindi. Heyet ayrıca; SunExpress, Jet2Holidays, MTS Globe, Libero On The Beach Tour gibi Antalya bölgesinde ağırlıklı faaliyet yürüten önemli firmaların temsilcileri ile sezon planlamaları hususunda fikir alışverişinde bulundu.

Osman Tarık Özçelik: Kent turizmimizi çeşitlendireceğiz

Fuarın ilk gününe dair izlenimlerini paylaşan Alanya Belediye Başkanı ve ALTAV Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Antalya Turizm Fuarı’nda Kaymakamımız Fatih Ürkmezer ile birlikte Alanya standımızı ziyaret ettik. Ayrıca Antalya Turizm Fuarı’nda Sunexpress, Jet2 Holidays, TUI, Heran Tatil, Libero Tour ve birçok turizm firmasının üst düzey yetkilileriyle özel görüşmeler gerçekleştirdik. Yaptığımız görüşmelerde önümüzdeki turizm sezonunda neler yapabileceğimiz konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Kent turizmimizi çeşitlendirerek, sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

“Gazipaşa-Alanya Havalimanı için görüşmeler gerçekleştirdik”

Tur operatörleri ile yaptıkları görüşmelerde Gazipaşa-Alanya Havalimanı için de görüştüklerini söyleyen Başkan Özçelik, “SunExpress’in 2032 hedefi doğrultusunda, filosunu 150 uçağa çıkarmayı planlıyor. Gazipaşa-Alanya (GZP) Havalimanı’nın bu hedefler içinde yer aldığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Gazipaşa uçuşları konusunda görüşmelerimiz sürüyor ve burada Sunexpress yetkilileri bu noktada bir tur operatörüyle birlikte hareket etmenin önemine dikkat çektiler. Bizler de bu hususta daha dikkatli hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“450 bin yolcunun 106 bini Alanya’ya geliyor”

Jet2 ile gerçekleştirdikleri görüşmede firmanın yolcu portföyünün yüzde 25’inin Alanya’ya geldiğini öğrendiklerini aktaran Özçelik, “2024 yılında haftada 78 uçuş yapacaklarını, 2025 yılında ise Bournemouth Havalimanı’ndan da Antalya’ya uçuşların başlamasıyla bu sayıyı 82’ye çıkaracaklarını belirttiler. Jet2, 217 uçaklık filosuyla Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na inişe olumlu bakıyor ve 2026 için oldukça heyecan verici gelişmeler yaşanacağını paylaştılar. Şu anda Jet2’nun yolcu portföyünün yüzde 25’i Alanya’yı tercih ediyor ve bu 450 bin yolcunun 106 bininin Alanya’ya geldiği anlamına geliyor. Bu da Alanya’nın cazibesinin giderek arttığını gösteriyor” dedi.

“Alanya İngiliz turistler için cazip bir destinasyon”

Libero On The Beach ile yaptıkları görüşmede Alanya’nın İngiliz turistler için cazip bir hal aldığının belirtildiğinin altını çizen Başkan Özçelik, “Türkiye pazarındaki yolcularının yüzde 65'inin Antalya’yı tercih ettiğini, bunların 95 bininin Alanya’ya geldiğini öğrendik. Alanya’nın fiyat-kalite dengesinin oturduğunu ve tesislerimizin İngiliz turistler için cazip bir hale geldiğini görmek bizler için sevindirici. Kasım ve Mart aylarında bile düşük sezonda koltuk konması, kış turizmi ve özellikle spor turizmi açısından büyük bir potansiyel taşıyor” dedi.

“Spor turizmi projelerimiz heyecan uyandırdı”

Turizmin çeşitlendirilmesi konusundaki fikirlerinin tur operatörlerini heyecanlandırdığını aktaran Özçelik, “Spor turizmi konusundaki projelerimizi acentelere aktardık ve bu konuda büyük bir heyecan oluştu. Mart ayında Berlin Fuarı’nda bu projelerimizi tekrar değerlendireceğiz. Tüm acentelerden, kış sezonunda otellerin açık kalacağına ve spor turizmi kapsamında kendilerinin bu otellere müşteriler göndereceklerine dair taahhüt aldık. Alanya Belediyesi ve ALTAV olarak, hayata geçirdiğimiz turizm ve spor turizmi projelerinin, tur operatörlerini heyecanlandıracağını ve Alanya’ya gelen misafir sayısına ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.