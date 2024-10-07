Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılının ilk yarısında Rus vatandaşları, 2 milyon 522 bin seyahatle en çok Türkiye’yi ziyaret etti. Türkiye’yi 2 milyon 163 bin ile Abhazya takip etti. Aynı dönemde, Kazakistan’a yapılan seyahat sayısı ise 1 milyon 235 bin olarak kaydedildi.

İstatistiklere göre, ilk 10’da yer alan ülkeler arasında en büyük artış, Çin'e yapılan seyahatlerde gözlemlendi. 2024'ün ilk yarısında Rusya’dan Çin'e yapılan seyahatler yüzde 184,5 artarak 793 bin seyahate ulaştı. Gürcistan'a yapılan seyahatlerde de yüzde 31,5’lik bir artış görülerek 522 bin seyahate yükseldi.

Tayland ise yüzde 30,1 artışla Rusya vatandaşlarının tercih ettiği diğer popüler destinasyonlar arasında yer aldı ve 717 bin seyahate ulaştı. Bu veriler, Rus turistlerin seyahat alışkanlıklarında önemli değişimler yaşandığını ve özellikle komşu ülkelere olan ilginin arttığını gösteriyor.