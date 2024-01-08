Önceki dönem Antalya Milletvekili ve 28. Dönem İstanbul Milletvekili Senanur Çelik, Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de düzenlenen nikah töreni ile hayatını Kılıç Buğra Kanat ile birleştirdi. Milletvekili Çelik’in nikah törenine siyaset, iş, sanat ve spor camiası da bir araya geldi. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çifti tebrik etti. Tavlı paylaşımında şu ifadelere yer verdi,” Önceki dönem Antalya Milletvekilimiz, 28. dönem İstanbul Milletvekilimiz Sn. Sena Nur Çelik ile Kılıç Buğra Kanat’ın düğün merasimine katıldık. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum.”