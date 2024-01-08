Alanya Belediyesi altyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Mahmutlar Mahallesi Menderes Bulvarı ile yeni açılan 30 Metrelik imar yolu arasında binlik büzlerle yağmursuyu drenaj çalışması başlatıldı. Kültür Merkezi ve Yeni Kervansaray Caddesi’ni de kapsayan yağmursuyu çalışması ile özellikle kuzeyden gelen yağmursularının kontrol altına alınması hedefleniyor.

BAŞKAN YÜCEL: “KENTİN GELİŞİMİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel çalışmalar hakkında bilgi vererek; “Yeni yapılaşmaların olduğu şehrimizde büyümeye endeksli olarak altyapı ve üstyapı çalışmalarımıza da hız verdik. Bu kapsamda dere ıslah çalışmaları ile birlikte yeni imar yollarının yağmursuyu giderlerini binlik büzlerle destekliyoruz. Şu an Menderes Bulvarı ile yeni açtığımız 30 Metrelik imar yolu ve Kültür Merkezi çevresinin yağmursularını kontrol altına almak için çalışma başlattık. Kent genelinde binlik büzlerle yaptığımız çalışmalar sonucu Alanya’nın altyapı sorununu çözmüş olacağız” dedi.