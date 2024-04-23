27 Nisan 2024 tarihinde İYİ Parti Olağanüstü Kurultayı’nda yeni genel başkanını seçmek üzere üst kurul delegelerini toplayacak. Alanya’dan ise İYİ Parti Üst Kurul Delegesi olan Avukat Gökçen Kayakıran ile İş İnsanı Mehmet Barcın da oy kullanacak olup şimdilik resmi adaylar içinde kimi destekleyecekleri ile ilgili ise, ‘’Hepsi birbirinden kıymetli ve partimiz için çok değerli isimler her biri tabana, teşkilatlara yakın büyüklerimiz kazanan partimiz olsun kazanan Türkiyemiz olsun. Değerli büyüklerimizin hepsine ayrı ayrı başarılar dileyerek. Sonunda mutlaka iyiler kazanacak ’’ dediler.

Editör: Can KISA