Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; Alanya Belediyesi tarafından ‘Borç- Alacak Tablosu’ başlığı ile paylaşılan verilerin algı içerikli olduğunu iddia ederek, ‘Alacak’ verilerinin eklendiği güncel ‘Borç- Alacak Tablosu’ yayınladılar.

MHP Alanya tarafından yapılan açıklamada; ‘CHP’li Alanya Belediyesi tarafından basına servis edilen algı içerikli verilerle hazırlamış Borç- Alacak Tablosu (ALACAK VERİLERİ OLMAYAN) ve basın bülteni hakkında detaylı açıklamamızı yarın siz değerli basın mensuplarımızla paylaşacağız.

2014 yılında bütçesi kadar borcu ile devralınan Alanya Belediyesi,10 yıllık süre zarfında bütçesini kırk kat büyüterek, bütçesinin yüzde 10’un altında bir borç ile ve hali hazırda silinemez, yıkılamaz mega projeleri ile devretmiş bulunmaktadır.

Alacak kalemi eklemiş Alanya Belediyesi ‘Mali Durum Göstergesi’ ektedir. ‘ denildi.

Ne Olmuştu?

31 Mart Yerel Yönetimler Seçimlerinde Alanya’da sandıktan galibiyetle çıkan Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, seçim döneminde halka verdiği sözü yerine getirdi. Başkan Özçelik, önceki dönemin borç çizelgesinden oluşan dev afişi, Belediye binasına astırdı. Binanın ön cephesinde tüm detaylarıyla birlikte sergilenen afişte, Belediyenin nakit ve bankada mevcut varlıklarının yanı sıra, Banka Kredileri Hesabı, Piyasaya Borçlar, Diğer Borçlar, Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı, SGK Prim Borçları, YİKOP Kültür Payı, Büyükşehir Belediyesi Payı ile Alanya Belediyesi Personel Ltd.Şti.’nin vergi, sgk ve bireysel emeklilik sistemi borçları listelendi.



Tabloya göre Alanya Belediyesi reel olarak borç ödeyemiyor tam aksine her ay 73 milyon TL finansman açığı veriyor. Bu durumda, Alanya Belediyesi 31 Mart 2024 itibariyle mevcut 1.122 milyon TL borcu dikkate alınmasa dahi yıl sonunda 657 milyon TL yeni borcu oluşacak. Aylık finansman açığı dikkate alındığında Alanya Belediyesi’nin borcu, mevcut borç ile birlikte 2024 yılı sonunda 1.779 milyon TL’na ulaşacak.

MHP Alanya İlçe Başkanlığı’nın açıkladığı veriler doğrultusunda Özçelik’in hazırlattığı Mali tablodaki 1 Milyar 122 Milyon TL olan belediye borcu alacaklar dahil edildiğinde sadece 448 Milyon TL olduğu görünüyor.

Son açıklanan tabloya göre Alanya belediyesi Türkiye genelinde CHP'ye geçen belediyeler içinde açıklanan mali tabolara göre en az borçsuz belediye olarak öne çıkıyor.

MHP İlçe Başkanlığı Tarafından Yayınlanan Alanya Belediyesi Borç-Alacak Tablosu

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik Tarafından Yayınlanan Alanya Belediyesi Borç-Alacak Tablosu