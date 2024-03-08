Alperen Ocakları Alanya İlçe Başkanı Deniz Çalışkan ve ekibi Ramazan Ayı erzak yardım kolisi dağıtan bu sene ilk kurum oldu. Yaklaşık 100 aileye dağıtan Alperen Ocakları Ramazan ayı boyunca da tüm ihtiyaç sahiplerine dağıtımın devam edeceğini kimseyi geri çevirmeyeceklerini belirtti.

Ocak Başkanı Deniz Çalışkan ; Alanya Alperen Ocakları Olarak Ramazan-ı Şerif Münasebetiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı bu ramazan ayında da yalnız bırakmamak adına onlara Ramazan Erzak Paketi ve ihtiyaç kartı İkram Ediyoruz, 100 aileye dağıttığımız kolilerimizi Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz.

Hayal edilen Alperen Gençliğin Kıvılcımı Olmak İstiyoruz.” Dedi.