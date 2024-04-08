Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğretim Görevlisi, Yol ve Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlara sürüş güvenliği hakkında öneri ve uyarılarda bulundu.

9 günlük tatilde sürüş güvenliği …

Bu yıl Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birçok kişi tatile çıktı veya çıkmaya hazırlanıyor.

Bayram tatili için kendi aracıyla seyahat edecek vatandaşların sürüş güvenliği konusuna dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulunan yol ve trafik güvenliği danışmanı Şener, “Tatilinizin aksamaması veya daha üzücü bir hadise yaşamamanız için, seyahate çıkmandan önce aracınızın periyodik bakımlarının tam olduğundan mutlaka emin olun. İlk yapılması gereken araç bakımını yaptırmak.” dedi.

“Kendinize mola yerleri planlayın”

Seyahate çıkmadan önce mutlaka en az 8 saat dinlenmek gerektiğini kaydeden Öğr. Gör. Özgür Şener, “Dinç bir vücutla seyahat etmek, seyir zevkiniz ve güvenliğiniz için çok önemli. Ayrıca seyahat öncesi gideceğiniz bölgenin trafik, hava durumunu ve yol çalışma gibi durumları önceden kontrol edin. Kendinize mola yerleri planlayın ve acil durumlar için uğrayacağınız noktalar belirleyin.” şeklinde de hatırlatmalarda bulundu.

“Araçta bulunan tüm yolcuların emniyet kemeri takmasını sağlayın”

Seyir öncesi aracın lastik, aydınlatma, yük emniyeti, yakıt gibi fonksiyonlarının kontrol edilmesi gerektiğini de kaydeden Öğr. Gör. Özgür Şener, “Cam silecek suyu gibi eksiklerin tamamlandığından emin olun. Aracınızın ruhsat, ehliyet gibi dokümanlarını hazırda bulundurun. Emniyet kemeri takmak 1 saniyenizi almaz. Fakat takılmadığında acıları bir ömür boyu unutulmaz. Araçta bulunan tüm yolcuların emniyet kemeri takmasını sağlayın. Bebekler ve çocuklar için uygun koltuk kullandığınızdan, çocuk koltuğunun araca, çocuğun da çocuk koltuğuna bağlı olduğundan emin olun.” uyarılarında bulundu.

Güneş, etraftaki araçları görmeyi zorlaştırır

Güneşin de sürücüleri zorlayabileceğini ve güvenli sürüşü olumsuz etkileyebileceğini belirten Öğr. Gör. Özgür Şener, sürüş esnasında güneş arkada ise çok dikkat edilmesi gerektiğini, aynalarda diğer taşıtların zor görüleceğini veya hiç görülmeyebileceğini, önde giden araçların da fren lambaları zor görüleceğini dile getirdi.

Sürüş esnasında güneşin önde olduğu durumlarda da dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu vurgulayan Öğr. Gör. Özgür Şener, “Güneş ışıkları parlak bir yüzey oluşturarak görmeyi zorlaştırır. Etraftaki araçlar görme açısı içinde dahi olsalar fark edilemeyebilir. Kirli ön cam sürücünün görüş yeteneğini aşırı olumsuz şekilde etkiler.” diye konuştu.

Güneşli havada sürüş güvenliğini sağlamanın püf noktaları

Öğr. Gör. Özgür Şener, görüş kalitesini sürüş boyunca en üst seviyede olmasını sağlayacak güneş gözlüğü kullanmanın önemine değinerek, diğer sürücülerin de güneşten olumsuz etkilenebileceğini bilerek aynaların daha sık kontrol edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“Karşıdan gelen araçlara direkt bakmayın, güneş yansıması gözlerinizi alabilir ve geçici körlük oluşturabilir.” diyen Şener, yolun ilerisi net şekilde görülmüyorsa hızın azaltılması gerektiğini söyledi.

Hız artıkça tehlike de artıyor…

Trafik kurallarına uyulması konusuna da işaret eden Öğr. Gör. Özgür Şener, tüm araştırmaların ve kaza analizlerinin hız artıkça tehlikenin artacağını kanıtladığını, 500 kilometrelik bir yolda yapılacak 20 kilometrelik hız artışının maksimum 40 dakika kazandırdığını, olası bir kaza halinde ölme riskini ise 6 kat artırdığını hatırlattı.

Öğr. Gör. Özgür Şener, 2 saatte bir, 15 dakikalık molalar verilmesinin gerekliliğine de işaret ederek, her yıl bayram haberlerinin kaza haberleriyle birleştiğini, bu bayram kurallara uyarak güvenli ve mutlu bir bayram geçirmenin mümkün olacağını söyledi.