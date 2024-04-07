Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sosyal belediyecilik anlayışı ile bayram öncesi mezarlıklara dikilmek üzere geleneksel olarak gerçekleştirdiği çiçek dağıtımına bu bayramda da devam edecek. Vatandaşlara mezarlıklarda kullanılmak üzere arife sabahı saat 8.30’dan itibaren, 18 türde 62 bin adet çiçek fidesinin yanı sıra lokum ve gül kolonyası da ikram edilecek. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik yaptığı açıklama; “Mezarlıklarda ücretsiz olarak mevsimlik ve çok yıllık çiçek dağıtma geleneğini sürdürmeye bu yıl da devam edeceğiz. Arife günü merkez, doğu ve batı mahallelerinde 31 mezarlıkta vatandaşlara toplam 62 bin ücretsiz çiçek dağıtımı yapacağız” dedi.

DAĞITIM YAPILACAK MEZARLIKLAR

Merkezde Hatipoğlu Belediye Mezarlığı, Bektaş Mezarlığı, Kale Yamacı Mezarlığı, Hisariçi Mezarlığı, Cikcilli Belediye Mezarlığı, Hacıbaba Mezarlığı, Oba Sekilioğlu Mezarlığı, Aşağı Oba Mezarlığı ve Tosmur Ak Mezarlığı’nda çiçek dağıtımımız olacak. Batı bölgesinde Okurcalar Karaburun Mezarlığı, Okurcalar Merkez Mezarlığı, İncekumKarabuynuzlar Mezarlığı, İncekum Kakaşlar Mezarlığı, İncekum Merkez Mezarlığı, Avsallar Merkez Mezarlığı, Türkler Belediye Mezarlığı, Payallar Merkez Mezarlığı, Toslak Mezarlığı, Elikesik Mezarlığı, Güzelbağ Merkez Mezarlığı, Konaklı Mandıra Mezarlığı, Emişbeleni Merkez Mezarlığı’nda çiçek dağıtılacak. Doğuda ise Kestel Hanönü Mezarlığı, Kestel yangılı Mezarlığı, Mahmutlar Cücenler Mezarlığı, Mahmutlar Gilikli mezarlığı, Mahmutlar Dörtyol Mezarlığı, Mahmutlar Belediye Mezarlığı, Kargıcak Sahil Mezarlığı, Demirtaş Sahil Mezarlığı, Demirtaş Merkez Mezarlığı’nda vatandaşlarımıza çiçek dağıtılacak.