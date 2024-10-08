Alanya’nın Demirtaş Mahallesi’nde ilkokulda meydana gelen kaza, öğrencileri ve öğretmenleri üzdü. A.M.U. (8) isimli çocuk, arkadaşları ile oyun oynadığı sırada topa basarak düştü ve başından yaralandı. Olayı gören öğretmenler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. A.M.U.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eğitim ve sağlık camiasında endişe yaratan bu kaza, okul güvenliği konusunu bir kez daha gündeme getirdi.