Alanya'da gerçekleştirilen kapsamlı narkotik operasyonları, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi. 1 Ağustos - 7 Ekim 2024 tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, toplamda 195 şahıs yakalandı!

Emniyet Bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 171 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 9’u tutuklanırken, 161 kişi serbest bırakıldı. 1 şahıs ise kontrollü serbest bırakıldı. Operasyon sonucunda 29,141.77 gram uyuşturucu madde, 1 adet canlı kenevir ve 2 bin 059 adet sentetik hap ele geçirildi.

Jandarma Bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda ise toplamda 24 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 6’sı tutuklanırken 16 kişi serbest bırakıldı. 2 şahıs ise kontrollü serbest bırakıldı. Operasyon sonucunda toplamda 23,470 gram uyuşturucu madde, 71 adet kenevir ve 48 adet sentetik hap ele geçirildi.

Alanya’da Emniyet ve Jandarma iş birliği ile gerçekleştirilen narkotik operasyonları, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir başarıya imza attı. Bu operasyonlar neticesinde toplamda 195 şahıs yakalandı, 14 şahıs tutuklandı ve 177 şahıs serbest bırakıldı. Ele geçirilen toplam uyuşturucu miktarı ise şöyle: 52,611.77 gram uyuşturucu madde, 2,107 adet sentetik hap ve 72 adet kenevir.