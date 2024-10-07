Olay, sabah saatlerinde Alanya’nın Güllerpınarı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.T. isimli şahıs, boşandığı eski eşi D.E.’ye sokak ortasında bıçakla saldırdı. Olayın ardından M.T., hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, sağlık ekipleri ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay mahalline intikal etti. Yaralı D.E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilere göre, D.E.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırının ardından, bölgedeki polis ekipleri //M.T.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan eski koca, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.