Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, 05-06 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlediği genel trafik uygulaması ile sürücülerin dikkatini çekti. Uygulama kapsamında toplam 1.727 araç kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde, 160 araca toplam 401 bin 341 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Trafik kurallarına uymayan bu araçlar için gerekli yaptırımların yanı sıra, 13 araç da trafikten men edildi. Ayrıca, uygulama sırasında bir şahıs yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, bu tarz uygulamalarla trafik güvenliğini artırmayı ve kurallara uymayan sürücüleri tespit etmeyi hedefliyor. Sürücülerin, trafik kurallarına uymaları konusunda daha duyarlı olmaları gerektiği vurgulandı.